В Украине госпитализировали еще 5 тысяч больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

За прошедшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 5097 больных коронавирусом или с подозрением на него, больше всего на Днепропетровщине – 476 и в Киеве – 415. В то же время 6613 пациентов выписали.

По состоянию на утро 14 апреля в больницах разных регионов заняты 48 114 койко-мест из 80 103, что составляет 61,9%. Об этом свидетельствуют данные портала СОТА от аппарата СНБО.

В большинстве регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с поведенным кислородом – в среднем показатель составляет 60,1% (41 090 мест из всех 68,7 тыс.).

Процент занятых коек в больницах Украины health-security.rnbo.gov.ua

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:

Херсонская область – 98,7%;

Черкасская область – 97,3%;

Закарпатская область – 97,1%;

Черниговская область – 96,1%;

Ровенская область – 94,9%;

Тернопольская область – 94%;

Николаевская область – 93,8%;

Киевская область – 93,7%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом по направлению health-security.rnbo.gov.ua

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):

Киевская область – 96,6%;

Херсонская область – 93,5%;

Николаевская область – 92,6%;

Винницкая область – 89,7%;

Полтавская область – 87%;

Черниговская область – 86,8%;

Черкасская область – 85,9%;

Хмельницкая область – 84,7%;

Тернопольская область – 84,5%.

Ивано-Франковская область – 84,4%.

Процент занятых коек интенсивной терапии по направлению health-security.rnbo.gov.ua

Кроме этого, в больницах 1531 пациент (-37 за сутки) подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 331 (-9), на Харьковщине – 155 (+1), Ивано-Франковщине – 81 (+4), Львовщине – 73 (+4), Житомирщтне – 72 (+5).

Процент койко-мест с пациентами, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова расширили список "красных" зон карантина – с 00:00 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.