В Україні госпіталізували ще 5 тисяч хворих на COVID-19: яка ситуація з ліжко-місцями
Протягом минулої доби до медустанов України госпіталізували ще 5097 хворих на коронавірус чи з підозрою на нього: найбільше на Дніпропетровщині – 476 і в Києві – 415. Водночас 6613 пацієнтів виписали.
Станом на ранок 14 квітня в лікарнях різних регіонів зайнято 48 114 ліжко-місць із 80 103, що становить 61,9%. Про це свідчать дані порталу СОТА від Апарату РНБО.
У більшості регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – у середньому показник становить 60,1% (41 090 місць із усіх 68,7 тис.). Крім цього, 1531 (-37 за добу) пацієнт під'єднаний до апаратів ШВЛ.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем (за спрямуванням, загальний ліжкофонд) зайняті так:
Херсонська область – 98,7%;
Черкаська область – 97,3%;
Закарпатська область – 97,1%;
Чернігівська область – 96,1%;
Рівненська область – 94,9%;
Тернопільська область – 94%;
Миколаївська область – 93,8%;
Київська область – 93,7%.
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (за спрямуванням, загальний ліжкофонд):
Київська область – 96,6%;
Херсонська область – 93,5%;
Миколаївська область – 92,6%;
Вінницька область – 89,7%;
Полтавська область – 87%;
Чернігівська область – 86,8%;
Черкаська область – 85,9%;
Хмельницька область – 84,7%;
Тернопільська область – 84,5%.
Івано-Франківська область – 84,4%.
До того ж у лікарнях 1531 пацієнт (-37 за добу) під'єднаний до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Найбільше таких у Києві – 331 (-9), на Харківщині – 155 (+1), Івано-Франківщині – 81 (+4), Львівщині – 73 (+4), Житомирщині – 72 (+5).
Статистика за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову розширили список "червоних" зон карантину – з 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.