В Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне должен стать выходным: детали законопроекта Зеленского

Согласно проекту Закона о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, который в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский, 8 мая в Украине будет выходным днем. В свою очередь 9 мая, которое станет Днем Европы, будет праздничным, но рабочим днем.

Видео дня

Стоит отметить, что реализация проекта Закона не потребует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №9278 от 8 мая 2023 года.

В действующей редакции выходным в Украине считается 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно новой редакции, выходным будет 8 мая –День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Также в сравнительной таблице идет речь о том, что понятия День памяти и победы над нацизмом, День памяти и примирения, День победы заменят на День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил у себя в Facebook, что внесенный президентом Украины проект Закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Также он добавил, что празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая – это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы будут отмечать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

К слову, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к знаменательным датам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010 году, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 года только 13% украинцев готовы праздновать 9 мая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие выходные будут в Украине в мае 2023 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.