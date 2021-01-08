В Україні кількість нових заражених перевищила тих, хто поборов COVID-19

Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 105 169 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 676 – виявлено за минулу добу. Водночас лише 5 131 пацієнтів побороли COVID-19.

В країні померли вже 19 588 осіб (+83 за добу), а 778 345 пацієнтів повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі за 7 січня виявлено майже 821 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.