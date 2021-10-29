В Украине будет господствовать антициклон: синоптики предупредили об опасной погоде. Карта

Погода в Украине в пятницу, 29 октября, будет сухой и теплой. В то же время ночью и утром в большинстве областей будет наблюдаться туман. Видимость может быть ухудшена до 300-500 м – I уровень опасности.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В частности, туман прогнозируется в западных, северных и центральных регионах. Водителей и пешеходов призывали быть особенно внимательными и осторожными.

Погода в Украине 29 октября

Согласно прогнозу, антициклон ROSAMUNDE принесет в Украину сухую погоду, без осадков. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Видео дня

Столбики термометров в западных областях днем поднимутся до +14...+17 градусов, а ночью опустятся до -1...+2. На востоке прогнозируется теплая и солнечная погода, температура днем +11...+13, а ночью +3...+6. На севере воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью температура опустится до +5…+7 градусов.

В южных регионах ожидается до +16 градусов днем и +6...+8 ночью.

Погода в Киеве 29 октября

Погода в Киеве и Киевской области в пятницу будет солнечной и теплой, осадков не ожидается. Температура днем до +14 градусов, а ночью +6…+8. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам народного синоптика Натальи Диденко, в выходные 30-31 октября в Украину придет потепление – ожидается комфортная и солнечная погода.