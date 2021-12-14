В Украине антибиотики будут продавать только по электронному рецепту: когда вступят в силу новые правила

С 1 апреля 2022 года в аптеках Украины антибактериальные лекарственные препараты (антибиотики) можно будет приобрести исключительно по электронному рецепту. А до конца следующего года Министерство здравоохранения хочет, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались только по электронному рецепту.

Технология электронного рецепта хорошо себя показала в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида в интервью агентству "Укринформ".

"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства", - сказал он.

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По словам Комириды, таким образом Минздрав хочет установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств.

Кроме того, по его словам, в Украине на данный момент набирает обороты так званное фармацевтическое страхование - накопления на лекарственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидалось, что электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты заработают уже в 2021 году. В Минздраве отмечали, что такие рецепты будут фиксироваться в системе, и можно будет четко проследить, каким врачом это выписано и нужно ли было выписывать.

В 2018 году Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.