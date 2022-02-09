В Украине 90 нардепов-миллионеров получили компенсации на аренду жилья: большинство из "Слуги народа"

В течение 2021 года 90 народных депутатов Верховной Рады с миллионным состоянием, в том числе 65 – от партии "Слуга народа", воспользовались правом на получение средств из Госбюджета для аренды жилья. Речь идет примерно о 20 тыс. грн ежемесячно.

Как сообщает "Комитет избирателей Украины", среди "нуждавшихся в помощи" оказался ряд мультимиллионеров. Как отметил глава КИУ Алексей Кошель, помимо прочих их доходов, размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве, однако они продолжают пользоваться "бонусами" из госбюджета.

В частности, среди получивших бюджетную компенсацию депутатов-миллионеров оказались:

Остап Шипайло – задекларировал 22 млн грн., партия "Слуга народа";

Видео дня

нардеп Александр Трухин – задекларировал 20 млн грн;

члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко – задекларировали 8-11 млн грн;

внефракционный Олег Воронько – задекларировал 129 млн грн;

внефракционный Евгений Яковенко – 54 млн грн;

внефракционный Муса Магомедов – 39 млн грн;

внефракционный Сергей Магера – 25 млн грн;

член группы "За будущее" Анатолий Урбанский – 19 млн грн;

представитель ОПЗЖ Александр Пономарев – 19 млн грн;

член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 млн грн).

Отметим, что выделение средств нардепам для аренды жилья предусмотрено ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины". Право на получение выплат из госбюджета имеют те, кто не обеспечен жильем в Киеве, и место их проживания, согласно регистрации, расположено на расстоянии более 30 км от границ столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL: