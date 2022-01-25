'Слуга' Клочко, чья родня обзавелась элитной недвижимостью, получает компенсацию на аренду жилья от государства. Видео

Народный депутат партии "Слуга народа" Андрей Клочко получает от государства компенсацию по аренде жилья в столице. Сам парламентарий после избрания в парламент задекларировал отсутствие собственного жилья, однако на его мать записаны квартиры, дом и земельные участки в Киеве общей стоимостью 14,5 млн грн.

Об этом говорится в расследовании журналистского проекта BIHUS.info. Как выяснилось, Клочко получает из бюджета компенсацию в 20 тысяч гривен ежемесячно на аренду квартиры в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, выплачивать компенсацию Клочку начали не вначале его каденции нардепа – первые 20 тысяч помощи политику пришли в декабре 2019 года. В январе-марте 2020-го государство компенсировало ему 58 850 грн. Затем был перерыв, а возобновили выплаты в сентябре-декабре 2020 года. Тогда Клочко получил 99 тысяч гривен.

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За 2021 год нардеп получил от государства 236 тысяч грн.

Кроме того, журналистам удалось узнать, что Клочко обновил свой автопарк. В декабре 2021 года он якобы приобрел внедорожник Volvo стоимостью почти 900 тысяч гривен.

Также в семье нардепа появился Lexus RX450. Стоимость такого внедорожника на рынке составляет от 48 тысяч долларов.

Отметим, что, согласно декларации нардепа, у его семьи собственного жилья нет. В графе о недвижимости указано несколько квартир для регистрации, и одна более чем на 100 кв. м находится в аренде.

"Ездит" нардеп на двух запорожцах (ЗАЗ), Volkswagen Touareg 2011 г. в. и Toyota Rav4 2016 г. в. Также в этом году его семья обзавелась Nissan Leaf 2012 и Mercedes S63 2014 года выпуска. Кроме того, его заметили за рулем Mercedes S 500, который не был внесен в декларацию.

В то же время, 70-летняя мать нардепа Наталья Клочко за два последних года стала владелицей недвижимости общей стоимостью 14,5 млн грн. Речь идет про:

две квартиры в столице – площадью 200 и 68 кв. м;

нежилое помещение на 4,5 кв. м в ЖК "Ривьера" (Киев);

дом на 150 кв. м в селе Победа под Броварами Киевской области;

24 сотки земли в селе Блиставица в 25 км от столицы (Бородянский район).

Кроме этого, в прошлом году женщина приобрела Tesla Model X 2016 выпуска. На вторичном рынке цены на такой автомобиль стартуют от 1,2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет избирателей Украины подсчитал, что каждый пятый нардеп от "Слуги народа" был фигурантом какого-нибудь скандала. Кто-то отметился пророссийскими заявлениями, неэтичным поведением в Раде, а кого-то обвиняли в коррупции.