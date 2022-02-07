Отдых на Занзибаре и Дубае, элитные автопарки: секреты нардепов показали в громком расследовании. Видео

Украинские нардепы часто любят разрешать себе больше, чем "простые смертные", но пользоваться этими благами, чтобы никто не знал, похоже, неинтересно. Наверное, именно по этой причине они показывают в своих соцсетях больше, чем регистрируют в декларациях, а именно: элитный отдых и дорогие автомобили.

Журналисты Bihus info провели собственное расследование в соцсетях депутатов, чтобы выяснить, что они скрывают и сколько тратят на удовлетворение собственных нескромных потребностей. В частности, расследователи рассказали о прихотях нардепов от "Слуги народа" Юрия Аристова и Николая Тищенко, а также Артема Дмитрука и Кирилла Нестеренко (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал на Занзибаре в отеле, как выяснили журналисты, The Residence Zanzibar – 32 г тропических садов, песчаные пляжи, виллы, СПА, фитнес-центры, снорклинг и другие развлечения. Минимальная стоимость проживания на вилле, рассчитанной на двоих взрослых и детей, – 30 тыс. грн за ночь. Неизвестно точно, сколько семья нардепа находилась на отдыхе, но журналисты допустили, что дней пять.

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Отмечается, что после этого семья Аристова переехала в новое место, тоже на Занзибаре. Как определили расследователи, это был 5-звездочный Unic Beach Resort. Двое суток проживания в этом отеле с семьей стоят 90 тыс. грн.

После Нового года Аристовы, по данным Bihus info, отправились в Лиссабон. Расследователи определили, что это отель Olissippo Lapa Palace. Номер с видом на реку стоит более 15 тыс. грн за ночь.

Семья нардепа Тищенко, как сообщили журналисты, провела зимние каникулы в Дубае, ОАЭ. Как сообщается, жили они в гостинице Address Beach Resort. Минимальная цена проживания в гостеприимстве – около 30 тыс. грн за ночь. Находилась там семья нардепа с 30 декабря по 19 января. За три недели пребывания Тищенко должен был "выложить" около 600 тыс. грн. Журналисты добавили, что указанный отдых нардеп не внес в декларацию и предположили, что позже окажется, что "это были расходы жены".

Экс-нардеп от "Слуги народа" и исключенный из партии Дмитрия Разумкова из-за дебоша в Одессе нардеп Артем Дмитрук любит хорошие автомобили. В частности, журналисты заметили у него кроссовер Hyundai Santa Fe 9-го поколения. На вторичном рынке таковые стартуют от 400 тыс. грн. Также Дмитрук был замечен на мотоциклах, Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis и Mercedes Benz G55.

Журналисты отметили, что сначала Дмитрук отрицал, что имеет автомобили, позже признал их наличие, а после выхода материала даже задекларировал один из них.

Нардеп тоже любит посветить тачками в соцсетях. В декларации нардепа содержится коллекция некоего "ретротранспорта", в то время как настоящая стоимость, в частности, мотоцикла, на котором он ездит, по информации расследователей, – 99 тыс. грн.

Также в соцсетях Нестеренко показывал автомобили не по декларации – Mercedes Benz Е класса 3 поколения (на вторичном рынке стоят от 6 тыс. долларов) и BMW X2 (около 28 тыс. долл.)

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