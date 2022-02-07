Отдых на Занзибаре и Дубае, элитные автопарки: секреты нардепов показали в громком расследовании. Видео

Марина Погорилко
Общество
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Журналистское расследование раскрыло секреты нардепов

Украинские нардепы часто любят разрешать себе больше, чем "простые смертные", но пользоваться этими благами, чтобы никто не знал, похоже, неинтересно. Наверное, именно по этой причине они показывают в своих соцсетях больше, чем регистрируют в декларациях, а именно: элитный отдых и дорогие автомобили.

Журналисты Bihus info провели собственное расследование в соцсетях депутатов, чтобы выяснить, что они скрывают и сколько тратят на удовлетворение собственных нескромных потребностей. В частности, расследователи рассказали о прихотях нардепов от "Слуги народа" Юрия Аристова и Николая Тищенко, а также Артема Дмитрука и Кирилла Нестеренко (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Новогодний отдых Юрия Аристова

Нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал на Занзибаре в отеле, как выяснили журналисты, The Residence Zanzibar – 32 г тропических садов, песчаные пляжи, виллы, СПА, фитнес-центры, снорклинг и другие развлечения. Минимальная стоимость проживания на вилле, рассчитанной на двоих взрослых и детей, – 30 тыс. грн за ночь. Неизвестно точно, сколько семья нардепа находилась на отдыхе, но журналисты допустили, что дней пять.

Видео дня

Отмечается, что после этого семья Аристова переехала в новое место, тоже на Занзибаре. Как определили расследователи, это был 5-звездочный Unic Beach Resort. Двое суток проживания в этом отеле с семьей стоят 90 тыс. грн.

После Нового года Аристовы, по данным Bihus info, отправились в Лиссабон. Расследователи определили, что это отель Olissippo Lapa Palace. Номер с видом на реку стоит более 15 тыс. грн за ночь.

Как отдыхает нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко

Семья нардепа Тищенко, как сообщили журналисты, провела зимние каникулы в Дубае, ОАЭ. Как сообщается, жили они в гостинице Address Beach Resort. Минимальная цена проживания в гостеприимстве – около 30 тыс. грн за ночь. Находилась там семья нардепа с 30 декабря по 19 января. За три недели пребывания Тищенко должен был "выложить" около 600 тыс. грн. Журналисты добавили, что указанный отдых нардеп не внес в декларацию и предположили, что позже окажется, что "это были расходы жены".

Увлечения нардепа Артема Дмитрука

Экс-нардеп от "Слуги народа" и исключенный из партии Дмитрия Разумкова из-за дебоша в Одессе нардеп Артем Дмитрук любит хорошие автомобили. В частности, журналисты заметили у него кроссовер Hyundai Santa Fe 9-го поколения. На вторичном рынке таковые стартуют от 400 тыс. грн. Также Дмитрук был замечен на мотоциклах, Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis и Mercedes Benz G55.

Журналисты отметили, что сначала Дмитрук отрицал, что имеет автомобили, позже признал их наличие, а после выхода материала даже задекларировал один из них.

Чем увлекается Кирилл Нестеренко

Нардеп тоже любит посветить тачками в соцсетях. В декларации нардепа содержится коллекция некоего "ретротранспорта", в то время как настоящая стоимость, в частности, мотоцикла, на котором он ездит, по информации расследователей, – 99 тыс. грн.

Также в соцсетях Нестеренко показывал автомобили не по декларации – Mercedes Benz Е класса 3 поколения (на вторичном рынке стоят от 6 тыс. долларов) и BMW X2 (около 28 тыс. долл.)

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