В Украине 18 мая чтят память жертв депортации крымских татар: главные факты

В Украине 18 мая отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа. Также в это день принято чтить память жертв геноцида крымских татар.

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Советская власть начала депортацию крымских татар в 3 часа ночи 18 мая 1944 года и продолжался этот процесс до начала июня. OBOZREVATEL собрал самые главные факты о преступлении советской власти против крымских татар.

Власть СССР начала депортацию крымских татар утром 18 мая 1944 года. Осуществляли преступную операцию 32 тысячи военных НКВД. Людям давали от нескольких минут до получаса, чтобы собраться, потом грузовиками везли на железнодорожные станции. Оттуда эшелонами, в наглухо закрытых товарных вагонах отправляли к местам ссылки – в отдаленные регионы СССР: от северного Предуралья до республик Средней Азии.

Еще в дороге советские военные проявили свою бесчеловечность по отношению к крымским татарам. Людей кормили редко и плохо. Также многие умирали по пути к месту ссылки – зачастую умерших не хоронили, тело просто оставляли возле железнодорожных путей. Тех, кто пытался сопротивляться, НКВДшники расстреливали.

Советская власть нашла циничное оправдание массовой депортации крымскотатарского народа. В тайном постановлении Государственного комитета обороны СССР № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года крымским татарам выдвигались претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма.

Вслед за депортацией крымских татар советская власть провела на крымском полуострове так называемую "детатаризацию". СССР пытался всеми средствами уничтожить культурные и исторические памятники в Крыму. На полуострове появились советские топонимы, например, "Первомайск", "Советский", "Красногвардейск" и прочие. Вместо татар советская власть начала заселять в Крым выходцев из России и других советских республик. После Второй мировой войны население Крыма увеличилось почти в 10 раз.

Официальные советские данные говорили о том, что из Крыма было депортировано 183 тысячи татар. Однако крымскотатарские источники свидетельствуют о депортации более 400 тыс. человек. Примечательно, что около 46% депортированных умерли в первые полтора года. В течение нескольких лет после изгнания из Крыма люди продолжали гибнуть из-за недоедания, трудовой эксплуатации, болезней, отсутствия медицинской помощи и сурового климата.

Во времена перестройки, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР принял "Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, которые были подвергнуты насильственному переселению, и обеспечении их прав", которая осудила депортацию как тяжелейшее преступление, что противоречит основам международного права. Массовое возвращение крымских татар в Крым началось в конце 80-х годов прошлого века.

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 мая заявил, что в этот день два смысла объединены одной датой – День вышиванки и День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Глава государства по этому случаю надел особенную вышитую рубашку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар.

Ранее лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что Россия закрыла все пути для переговоров с Украиной о Крыме. Поэтому в настоящее время другого метода освобождения полуострова, кроме военного, не остается.

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