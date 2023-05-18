Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и почтил память жертв депортации крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 мая, отметил: в этот день два смысла объединены одной датой – День вышиванки и День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Глава государства по этому случаю надел особенную вышитую рубашку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар.

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Он рассказал, что 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа – народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. "Но народ сохранился. И будет жить свободно!" – написал президент в официальном Telegram-канале.

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура.

Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами Уважаем наши народы, их силу и культуру!" – добавил Зеленский.

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