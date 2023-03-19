В учебном центре ''Десна'' погибли четверо военных: начато служебное расследование

В Учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого сообщили, что на территории заведения погибли четверо украинских военнослужащих. О причинах ЧП там не рассказали, добавив, что началось служебное расследование.

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Информация появилась на официальной Facebook-странице "Десны". Как отмечается, трагедия произошла в субботу, 18 марта.

"По данному факту проводится служебное расследование, чтобы установить причины и обстоятельства гибели наших военнослужащих. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших побратимов", – говорится в сообщении.

169 учебный центр "Десна" – это воинская часть Вооруженных Сил Украины. Заведение расположено в поселке городского типа Десна Черниговской области.

Центр специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск.

Напомним, что 17 мая 2022 года Россия нанесла ракетный удар по поселку Десна на Черниговщине. Под завалами разрушенных построек оказалось много людей. Президент Владимир Зеленский тогда сообщил, что погибли 87 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупационными войсками погиб воин из Ивано-Франковской области Назарий Дилета. Он стал на защиту Украины от врага с первых дней полномасштабной войны.

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