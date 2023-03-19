С первых дней полномасштабной войны стал в защиту Украины: в Донецкой области погиб 27-летний защитник из Прикарпатья. Фото

В бою с российскими оккупационными войсками погиб воин из Ивано-Франковской области Назарий Дилета. Он встал на защиту Украины от врага с первых дней полномасштабной войны.

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Боец погиб 15 марта в результате минометных обстрелов вблизи населенного пункта Белогоровка Бахмутского района. Об этом сообщает Тисменицкий городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Назарий Дилета родился в 1996 году в Ивано-Франковске. Детство и юношеские годы мужественного защитника прошли в селе Липовка Тисменицкой громады. Учился в высшем художественном профессиональном училище №3. Впоследствии был призван в ряды Вооруженных Сил Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту государства. Был старшим солдатом, водителем-стрелком одной из воинских частей.

Напомним, 17 марта на Полтавщине простились с тремя воинами, которые защищали Украину от российских захватчиков и пали в противостоянии с врагом. Валентин Джунь, Станислав Каплуновский и Александр Яковец свой последний бой приняли на украинском Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде попрощались с 39-летним защитником Украины, старшим солдатом Сергеем Митропольским. Герой погиб 8 марта в боях вблизи города Пологи в Запорожской области.

На войне за независимость Украины во время выполнения боевой задачи погиб воин ВСУ Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. Юному Герою в конце января исполнилось всего 20 лет, он с детства мечтал стать военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области простились с 19-летним защитником Романом Корчемным, погибшим в Донецкой области. Из родных у защитника был только дедушка.

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