В Тернопольской области назначили проверку из-за гибели мобилизованного: его отправили на передовую без подготовки

В Тернопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Богдана Покитко, которого отправили на фронт без надлежащей подготовки. Также в ТЦК пообещали провести служебную проверку, по результатам которой будут установлены ответственные за подготовку и обучение личного состава.

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Также в тернопольском ТЦК заверили, что такой случай, который произошел с Покитко, не является системным. Об этом говорится на странице территориального центра комплектования в Facebook.

По информации ТЦК, солдат Покитко в соответствии с медицинской комиссией и уточнением данных был признан пригодным проходить военную службу в рядах ВСУ. Также там заявили, что мужчина был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

Однако 12 февраля он был переведен в новое место прохождения службы, где погиб в результате боевых действий 16 февраля. В ТЦК заверили, что командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни.

"Обращаемся к обществу дождаться завершения служебной проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшие дни", – обратились в ТЦК.

Напомним, на фронте погиб житель Тернополя Богдан Покитко. Он пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки. Его гибель вызвала резонанс в общественности. Люди требуют расследования.

Ранее родственники и близкие погибшего рассказали о его истории в сети – до отправки на фронт он лишь раз был на полигоне. Родные Богдана Покитко решили предоставить этой истории максимальную огласку, чтобы были сделаны выводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, если мужчине пришла повестка, это не значит, что его сразу должны отправить на позиции. Об этом сказала Наталья Гуменюк, которая возглавляет пресс-центр Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг".

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