В Тернопольской области авто сбило 14-летнего мальчика: ребенок умер в больнице. Фото

В среду, 24 ноября, около 20:00 на автодороге Почаев-Зборов, недалеко от села Млиновцы Тернопольской области, произошло ДТП, в котором погиб ребенок. 14-летний парень от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. По предварительной информации, девятиклассник находился на проезжей части, когда водитель ВАЗ, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и сбил юношу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трасса не освещалась, поэтому водитель не заметил пешехода.

Водитель предварительно трезв. У него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Видео дня

Факт внесен в ЕРДР согласно ч.2 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Отметим, что за первые десять месяцев в Украине было совершено 154 480 ДТП, в которых погибли 2592 человека и 24 905 получили травмы.

Только за октябрь было зафиксировано 16599 аварий (340 погибших и 2615 травмированных).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье полиция расследует смертельное ДТП, которое произошло из-за внезапно появившейся на дороге лошади. Автомобиль Renault Kengoo съехал с дороги в кювет.

В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка. 74-летний водитель и еще два его пассажира в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения и попали в больницу.