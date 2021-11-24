На Закарпатье из-за лошади произошло смертельное ДТП. Фото

На Закарпатье полиция расследует смертельное ДТП, которое произошло из-за внезапно появившейся на дороге лошади. В результате автомобиль Renault Kengoo съехал с дороги в кювет.

Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской области. 74-летний водитель автомобиля не справился с управлением в поселке Нижняя Апша Тячевского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка. Водитель и еще два его пассажира в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения и попали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть, открыто уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены все обстоятельства ДТП.

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По делу продолжается следствие. Водителю грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Отметим, что за первые десять месяцев в Украине было совершено 154 480 ДТП, в которых погибли 2592 человека и 24 905 получили травмы.

Только за октябрь было зафиксировано 16599 аварий (340 погибших и 2615 травмированных).

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