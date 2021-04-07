У Тернополі від коронавірусу померла 26-річна породілля: її дитину врятували

У Тернопільському обласному перинатальному центрі від коронавірусу померла 26-річна мешканка міста Бережани. Вона була на останніх тижнях вагітності.

На щастя, дитину померлої вдалося врятувати, пише видання "20 хвилин". Попередньо відомо, що жінка тривалий час лікувалася вдома, а не в стаціонарі.

Те, що породілля померла від COVID-19, підтвердила Ольга Ярмоленко, начальниця Управління охорони здоров`я Тернопільської ОДА. За її словами, смерть жінки згідно із протоколом будуть розслідувати.

Керівник обласного перинатального центру "Мати і дитина" Віктор Овчарук зазначив, що жінці надали всю необхідну допомогу, а решта інформації – конфіденційна.

"Це не сенсація, це велика трагедія, але бачимо, що людей це не лякає. Сьогодні ми маємо 21 летальний випадок в області, і, на жаль, це ні для кого не стає перепоною, і всі далі продовжують нехтувати карантинними вимогами", – сказав Овчарук.

У медзакладі наразі перебувають дев'ять вагітних пацієнток із коронавірусом, ще одній жінці зробили кесарів розтин.

Нагадаємо, у Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна 28-річна лікарка-педіатриня, вона чекала на первістка. Жінка була на 8-му місяці вагітності, а захворіла наприкінці березня і лікувалася вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті від ускладнень коронавірусу померла 32-річна працівниця Господарського суду Івано-Франківської області Вікторія Лоза. Жінка була вагітною, її дитину врятувати також не вдалося.