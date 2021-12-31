В Тернополе и Хмельницком приготовились к празднованию дня рождения Бандеры. Фото и видео

В Хмельницком вслед за Тернополем вывесили огромный баннер с портретом лидера ОУН Степана Бандеры. Изображение украсили флагами красного и черного цветов.

Это сделали в канун дня рождения Бандеры, которое празднуют 1 января. В 2022 году будут отмечать 113-ую годовщину с дня рождения лидера ОУН, передает "Поділля News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Баннер появился в центре города – на здании торгового центра "Детский мир". На портрете также есть слова из песни, которая недавно стала частью флешмоба среди украинцев. Они звучат так: "Батько наш Бандера, Украина мать. Мы за Украину будем воевать".

Видео дня

Как пишет издание, в Хмельницком обычно в этот день украшают красно-черными и желто-голубыми флагами улицу Проскуровскую. "На этот раз, очевидно, решили уличную празднично-патриотическую инсталляцию дополнить и продолжить немного дальше", – пишут журналисты.

Напомним: ранее в Тернополе на фасаде здания облгосадминистрации также вывесили портрет Бандеры в честь 113-годовщины с дня его рождения. Рядом с портретом проводника ОУН на баннер вынесли такую же цитату из украинской патриотической песни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе к памятнику Степану Бандере приставили круглосуточную охрану. Такое решение приняли местные власти после того, как было зафиксировано несколько случаев осквернения монумента, расположенного в парке им. Шевченко в городе.