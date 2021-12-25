В Тернополе полицейские будут круглосуточно охранять памятник Бандере

Юрий Сергиенко
Общество
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В Тернополе полицейские будут круглосуточно охранять памятник Бандере

Правоохранители взяли под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере в Тернополе. Решение было принято после нескольких случаев вандализма.

Об этом в Facebook сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Бутковский. Информацию также подтвердила в комментарии ZAXID.NET пресс-служба полиции.

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной. Никто не испортит на праздники", – написал политик.

Отметим, что 1 января отмечается день рождения Бандеры. В связи с этим в городе состоится торжественное шествие.

Правоохранители пояснили, что охранять памятник будут пешие патрульные, которые чаще будет находиться возле него.

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Памятник будут охранять круглосуточно.

Ранее, вандалы несколько раз осквернили монумент. 14 декабря в него бросили два пакета с красной краской, спустя несколько дней правоохранители задержали двух мужчин. 21 декабря неизвестный кинул в постамент яйцо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале студенты облили памятник Бандере красной краской. Их также нашли потом.

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