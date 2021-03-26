В Тернополе две фирмы попали в скандал с внеочередной вакцинацией от COVID-19

София Закревская Общество 20:37, 26.03.2021 Обновлено: 20:41, 26.03.2021

В Тернополе две частные фирмы "Агропродсервис" и "Тернопольский мясокомбинат" вакцинировали 40 своих сотрудников против коронавируса, о чем рассказали в Facebook. Из-за внеочередного прививания в сети разгорелся скандал, после чего доступ к постам был ограничен.

В "Агропродсервисе" заявили, что руководство предприятия обратилось с просьбой о вакцинации в Центр первичной медико-санитарной помощи. Об этом пишет "LIGA.Life".

Скриншот.
"Агропродсервис" в Facebook

Директор Тернопольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Медведь рассказал, что к ним эта фирма не обращалась. Сам "Агропродсервис" от комментариев отказался.

Координатор прививок в Тернопольской области Мария Павельева сообщила, что об этой истории она слышала, и предположила, что фирмы могли договариваться о вакцинации на уровне учреждения здравоохранения.

"У нас есть мобильные бригады и отчеты, которые они ежедневно мне присылают, там только цифровые данные, там не указано название заведений. Поэтому я должна выяснить непосредственно уже у руководителей учреждений, которым принадлежат мобильные бригады", – сказала координатор.

Вакцинировали 40 сотрудников.
"Агропродсервис" в Facebook
Вакцинация от коронавируса.
"Агропродсервис" в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 25 марта, прививки от коронавируса сделали 18 738 человек. С начала кампании вакцинации было привито 174 325 украинцев.

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