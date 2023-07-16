В Тернополе 5-летний мальчик сбежал, чтобы купить маме цветы: искали с полицией

В Тернополе 5-летний мальчик сбежал из игровой комнаты, чтобы купить цветы для мамы. Ребенка искала полиция, задействовав служебных собак и квадрокоптер, а нашли его через полчаса почти в двух километрах от места исчезновения.

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О случае, который произошел 15 июля, рассказали в полиции Тернопольской области. По словам правоохранителей, женщина всего на несколько минут оставила без присмотра сына, а когда вернулась, его уже не было. Самостоятельные поиски результата не принесли.

Так, около 15 часов в Тернопольское райуправление полиции поступило сообщение от жительницы города об исчезновении ее ребенка.

По словам матери беглеца, она вместе с семьей отдыхала в одном из заведений общепита. Двое маленьких детей под ее присмотром играли в комнате развлечений.

В один момент женщина отошла с младшим сыном в туалет на несколько минут, оставив старшего мальчика. Когда вернулась, его уже не было.

"Полицейские оперативно отреагировали на сообщения. Ориентировка с малолетним была передана всем нарядам. К поискам привлекли служебных собак и квадрокоптер. Результат не заставил себя ждать – через полчаса патрульные, совместно с работниками криминальной полиции и ювенальной превенции обнаружили мальчика на улице Карпенко", – рассказали полицейские.

По их словам, путешественника почти в 2 км от места исчезновения заметил экипаж патрульных – Назарий Вивчар и Олег Йончик.

Мальчик рассказал, что хотел купить цветы маме на день рождения, который она праздновала в тот день.

"Целого и невредимого ребенка правоохранители вернули родителям. Они радовались и искренне благодарили работников полиции за неравнодушие, профессионализм и оперативность", – рассказали в полиции.

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