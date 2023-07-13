Украина вернула с оккупированной территории еще двоих детей: их мама была в плену. Фото

В четверг, 13 июня, домой вернулись дети, которых разлучили с родителями в первый деть полномасштабного российского вторжения. Наконец-то семья воссоединилась.

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Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Власти продолжают работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину.

Более 18 месяцев девочки, которым сейчас всего 5 и 12 лет, находились под опекой своей бабушки, отказывающейся передать их обратно матери, которая вернулась после освобождения.

"После обращения мамы девочек наш Офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось", – отметил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что власти усиленно работают над тем, чтобы обеспечить возвращение каждого украинского ребенка на родину.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– в июле 2023 года россияне похитили из временно оккупированного Антрацитовского района Луганской области около 280 украинских детей. Несовершеннолетних вывезли в "казачий кадетский корпус" в российской республике Калмыкия.

– по информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, из Бердянского района Запорожской области российские захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних. Их перевозят вглубь России – в Чувашию.

– уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России. Несовершеннолетних постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

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