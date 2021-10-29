В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с COVID-19 и вакцинацией в Украине
В пятницу, 29 октября, в 21.00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с коронавирусом, вакцинацией и фальшивыми сертификатами в Украине.
В частности, участники дискуссии попытаются понять, почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И стоит ли вводить обязательную вакцинацию в стране? Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:
Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?
Хватит ли больным в Украине кислорода?
Эффективно ли украинские власти борются с эпидемией?
Заслуживают ли заключения продавцы и покупатели поддельных сертификатов о вакцинации?
Участие в дискуссии примут:
Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения Украины;
Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины;
Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации;
Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины";
Юлия Тимошенко – лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";
Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
Виталий Кличко – городской голова Киева;
Евгений Комаровский – врач-педиатр, телеведущий;
Максим Степанов – министр здравоохранения Украины (2020-2021);
Борис Брыль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";
Леся Литвинова – глава благотворительной организации "СВОИ";
Александр Вишняков – директор департамента регионального развития "Метинвест Холдинг";
Александр Яковлев – городской голова Скадовска;
Николоз Кипшидзе – врач Михеила Саакашвили.