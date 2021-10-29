В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с COVID-19 и вакцинацией в Украине

В пятницу, 29 октября, в 21.00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с коронавирусом, вакцинацией и фальшивыми сертификатами в Украине.

В частности, участники дискуссии попытаются понять, почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И стоит ли вводить обязательную вакцинацию в стране? Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

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Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?

Хватит ли больным в Украине кислорода?

Эффективно ли украинские власти борются с эпидемией?

Заслуживают ли заключения продавцы и покупатели поддельных сертификатов о вакцинации?

Участие в дискуссии примут:

Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения Украины;

Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины;

Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации;

Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины";

Юлия Тимошенко – лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";

Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";