В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с COVID-19 и вакцинацией в Украине

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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'Почему Украина задыхается?' – тема нового эфира ток-шоу 'Свобода слова Савика Шустера'

В пятницу, 29 октября, в 21.00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с коронавирусом, вакцинацией и фальшивыми сертификатами в Украине.

В частности, участники дискуссии попытаются понять, почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И стоит ли вводить обязательную вакцинацию в стране? Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Видео дня

Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

  • Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?

  • Хватит ли больным в Украине кислорода?

  • Эффективно ли украинские власти борются с эпидемией?

  • Заслуживают ли заключения продавцы и покупатели поддельных сертификатов о вакцинации?

Участие в дискуссии примут:

  • Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения Украины;

  • Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины;

  • Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации;

  • Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины";

  • Юлия Тимошенко – лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";

  • Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

  • Виталий Кличко – городской голова Киева;

  • Евгений Комаровский – врач-педиатр, телеведущий;

  • Максим Степанов – министр здравоохранения Украины (2020-2021);

  • Борис Брыль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";

  • Леся Литвинова – глава благотворительной организации "СВОИ";

  • Александр Вишняков – директор департамента регионального развития "Метинвест Холдинг";

  • Александр Яковлев – городской голова Скадовска;

  • Николоз Кипшидзе – врач Михеила Саакашвили.

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