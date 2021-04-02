В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение войны на Донбассе и возможность новых санкций в Украине

Мария Шевчук Общество 13:17, 2.04.2021 Обновлено: 13:18, 2.04.2021

В пятницу, 2 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обострение войны в Донбассе, довыборы в Раду на 87-м округе и возможность новых санкций в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Ждать ли еще большего обострения войны?

  • Сможет ли украинская армия ответить на провокации?

  • Что не так с выборами на 87-м округе?

  • Новые санкции на пороге. Кто следующий?

Гости студии:

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

  • Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;

  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";

  • Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, "Слуга народа", избирательный округ №87;

  • Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО "Свобода", избирательный округ №87;

  • Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, "За будущее", и.о. №87;

  • Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" за выборами в Ивано-Франковской области;

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;

  • Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

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