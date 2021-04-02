У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення війни на Донбасі та можливість нових санкцій в Україні

Марія Шевчук Суспільство 13:17, 2.04.2021 Оновлено: 13:18, 2.04.2021

У п'ятницю, 2 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять загострення війни на Донбасі, довибори в Раду на 87-му окрузі та можливість нових санкцій в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • РФ стягує свої війська до кордону з Україною. Чекати ще більшого загострення війни?

  • Чи зможе українська армія дати відповідь на провокації?

  • Що не так із виборами на 87-му окрузі?

  • Нові санкції на порозі. Хто наступний?

Гості студії:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;

  • Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";

  • Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;

  • Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;

  • Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;

  • Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

  • Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

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