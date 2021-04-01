Україна знову порушить питання 'пасхального перемир'я' на Донбасі, – Кравчук

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи має намір порушити питання запровадження "пасхального перемир'я" на Донбасі.

Але водночас вона зацікавлена в постійному режимі тиші. Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава делегації країни в ТКГ Леонід Кравчук.

"Ми це питання піднімемо, як годиться. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, пересуватися територією, тому потрібно вирішувати про розмінування і контроль. Є про що думати, якщо ставити в центр людину і її життя", – сказав він.

Хоча підкреслив, що "пасхальне перемир'я" може бути тільки тимчасовим. А Україні потрібно ухвалити такі рішення, кроки, які забезпечать повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

"Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. У такий спосіб ми будемо рухатися до миру", – висловив переконання він.

За його словами, наступна зустріч ТКГ буде в середу, 14 квітня.

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