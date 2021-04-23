В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят намерения Путина относительно Украины и покажут результаты эксклюзивного опроса
В пятницу, 23 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят агрессию РФ в отношении Украины, а также представят результаты эксклюзивного опроса проекта: хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства?
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Агрессия РФ в отношении Украины: как далеко пойдет Путин?
Почему народный депутат от "Слуги народа" поехал в Белоруссию на встречу с Александром Лукашенко?
Что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков"?
Участие в обсуждении примут:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);
Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998 – 2001; 2002 – 2005), советник председателя Офиса Президента;
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Евгений Шевченко, народный депутат, "Слуга народа";
Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009 – 2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011 – 2016);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в четверг, 22 апреля Россия начала отводить свои войска от границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, обучение закончились, все поставленные цели были достигнуты;
со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отвод части российских войск от границы Украины, но отметил, что страна все равно остается начеку.