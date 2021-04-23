В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят намерения Путина относительно Украины и покажут результаты эксклюзивного опроса

В пятницу, 23 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят агрессию РФ в отношении Украины, а также представят результаты эксклюзивного опроса проекта: хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства?

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Агрессия РФ в отношении Украины: как далеко пойдет Путин?

Почему народный депутат от "Слуги народа" поехал в Белоруссию на встречу с Александром Лукашенко?

Что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков"?

Участие в обсуждении примут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994);

Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998 – 2001; 2002 – 2005), советник председателя Офиса Президента;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Евгений Шевченко, народный депутат, "Слуга народа";

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009 – 2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011 – 2016);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

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