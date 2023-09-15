В сутки в Украину прибыло почти 11 тыс. паломников-хасидов: какая ситуация в Умани сейчас и какие ограничения действуют. Фото

В Украину для празднования Нового года по иудейскому календарю прибывают паломники-хасиды. В настоящее время в Умани, где находится могила цадика Нахмана, находятся уже более 32 тысяч хасидов, только за минувшие сутки украинскую границу пересекли почти 11 тысяч паломников.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Во время празднования Рош ха-Шана в Умани введен ряд ограничений, призванных обеспечить безопасность как паломников, так и местных жителей в условиях военного положения.

По данным МВД, количество паломников-хасидов в Умани к утру 15 сентября превысило 30 тысяч.

"По состоянию на 08:00 15 сентября в Умань прибыло 32 тыс. 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тыс. 88 паломников. Для тщательной проверки и регистрации паломников в Умани правоохранители развернули контрольно-пропускные пункты. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах", – говорится в сообщении.

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Брацлавские хасиды в этом году, как и в предыдущие годы, едут в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. В этом году новый 5784 год по иудейскому календарю они будут встречать с 15 по 17 сентября. Паломники примут участие в культовых мероприятиях на могиле цадика Нахмана и помещениях синагог города Умань.

Для обеспечения безопасности во время празднования Рош ха-Шана к патрулированию улиц в Умани привлечен кинологический расчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кинологи с помощью служебных собак будут искать подозрительные предметы, а также осуществлять контроль и ограничение доступа в определенные зоны, где могут собраться большие группы паломников.

"С целью обеспечения безопасности спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с паломниками. Сотрудники ГСЧС доносят до паломников важность соблюдения правил безопасности в общественных местах и на праздничных мероприятиях. Разъясняют, как избежать пожара и как правильно эвакуироваться из здания в случае чрезвычайного положения ситуации", – объяснили в ГСЧС.

На период уже второго за время полномасштабной войны паломничества хасидов в Умани на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана введен ряд ограничений.

По данным полиции Черкасской области, с 11 по 21 сентября в Умани будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Будет запрещен въезд в Умань по трем автодорогам, а на других будут действовать контрольно-пропускные пункты.

По данным городских властей запрещен будет въезд с дорог:

М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино в Умань на ул. Деревянко (база общества с ограниченной ответственностью "Стандарт Строительный");

въезд с дороги М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино в Умань на ул. Каштановую;

въезд из с. Родниковка в Умань на ул. Павлов.

Введено также движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с дороги М-05 Киев-Одесса в Умань, на ул. Освободителей для въезда только паломников-хасидов.

Также правоохранители ограничили в этот период движение транспорта в микрорайоне паломничества. Там также запрещена продажа и использование пиротехнических средств и других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

В то же время, действует запрет на продажу алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфекционных средств). Эти запреты будут действовать до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что по оценкам израильской стороны всего в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов. При этом бомбоубежища в местах паломничества в Умани могут вмещать около 11 тысяч человек. В этих условиях, учитывая полномасштабную агрессию РФ и постоянную угрозу ракетными ударами иранских дронов, паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками для безопасности.