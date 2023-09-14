В Умань уже прибыли около 22 тыс. паломников-хасидов: какие ограничения ввели и хватит ли на всех бомбоубежищ

По состоянию на утро 14 сентября в Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыло около 22 тысяч паломников преимущественно из Израиля, США и европейских стран. В настоящее время ситуация в городе контролируется, силы безопасности и обороны работают в микрорайоне паломничества в усиленном режиме.

В Умани были установлены контрольно-пропускные пункты и введены ограничения, связанные с военным положением в Украине. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ограничения включают проверку документов на блокпостах и установку комендантского часа с 00:00 до 04:00 утра.

В районе паломничества запрещена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также в городе запрещено торговать пиротехническими изделиями.

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Как местных жителей, так и приезжих призываем быть максимально бдительными, правильно реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на враждебные манипуляции. Мы с вами уже знаем, как Россия любит плодить фейки, чтобы оправдывать свои преступные действия, запугивать и провоцировать. "Рецепт противодействия неизменен: сохранять холодный ум, не паниковать и доверять только официальным источникам информации", – подчеркнул Табурец.

Как сообщили в ГСЧС, чрезвычайные службы и полиция заботятся о безопасности проживания паломников круглосуточно. Одной из основных стратегий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является проведение профилактических мероприятий.

В этих целях сотрудники ГСЧС и Нацполиции ежедневно взаимодействуют с хасидами на местах массового сбора и оказывают им информационно-профилактическую поддержку. Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности, специалисты Службы спасения раздают специально разработанные информационные материалы на английском языке и на иврите.

Также в МВД Украины сообщили, что вместе с украинскими правоохранителями службу в городе будут нести израильские полицейские. Уже сегодня они присоединятся к совместным патрулированиям вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии.

По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. Важно отметить, что бомбоубежища в местах паломничества в Умани могут вмещать около 11 тысяч человек. В этих условиях, учитывая полномасштабную агрессию РФ и постоянную угрозу ракетных ударов иранских дронов, паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

Введение специального режима в Умани было объявлено 11 сентября, и продлится он до 21 сентября. Отметим, что в 2023 году праздник Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будет отмечаться с 15 по 17 сентября.

Ранее сообщалось, что в Умани в Черкасской области усилят меры безопасности из-за высокой угрозы ракетных ударов со стороны РФ. Страна-агрессор может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины рекомендовали хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности.