В Сумской области отменили бронирование для всех коммунальщиков: мэр Конотопа обвинил главу ОВА. Видео

Водоснабжение города Конотоп, как и других городов Сумской области может на днях полностью прекратиться, причем на неопределенное время. То же касается и теплоснабжения, в других коммунальных услуг. Дело в том, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отменил бронирование для работников коммунальных предприятий и дал поручение территориальным центрам комплектования мобилизовать их.

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Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Сумские областные власти соответствующее сообщение не делали. Однако глава Конотопа "рассказал людям правду", предупредив, что "это не преувеличение и не фейк".

По словам Семенихина (на фото он слева), "в Сумах уже науправляли, что за долги должен быть отключен от электроэнергии местный водоканал". А теперь областная власть "оставляет без воды второй по размерам город в Сумской области" – то есть Конотоп.

"Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку на каждого работника ТЦК с целью проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли - водоканалы, теплогенерирующие предприятия и т.д. - призвали в Вооруженные силы", - утверждает господин Семенихин.

По его информации, ТЦК должны мобилизовать всех коммунальщиков, которым отменили бронирование, всего за два следующих дня, то есть до 30 ноября.

"Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому – которого я очень уважаю и подчеркиваю это – с просьбой направить, откомандировать главу Сумской областной военной администрации господина Артюха ко мне, в Конотоп, в водоканал слесарем по канализационным сетям. До конца военного положения в Украине" , – попросил городской голова.

По его словам, он всегда уважал господина генерала Артюха, но если мобилизуют коммунальщиков, "некому будет ремонтировать, потому что там осталось несколько десятков работающих".

Как утверждает Семенихин, лично ему уже жаловались работники ТЦК на указание областного руководства, однако они "ничего не могут сделать".

Городской голова Конотопа призвал президента прислушаться к его заявлению, самому Артюху он порекомендовал "немедленно уходить на пенсию", а правоохранительным органам - открыть в отношении главы Сумской ОВА уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса "диверсия".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумах работники Службы безопасности и Нацполиции задержали мужчину, который поджигал здания ТЦК и автомобили военных по заказу. Им оказался 35-летний безработный житель Сумы.

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