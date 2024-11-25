Поджигал здания ТЦК и автомобили военных по заказу: в Сумах задержан местный житель. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали мужчину, который поджигал здания ТЦК и автомобили военных по заказу. Им оказался 35-летний безработный житель города Сумы.

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Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины. Мужчина поджег 2 приемные ТЦК и 3 служебных автомобиля украинских военных.

По словам следствия, житель Сум получил в мессенджере предложение за денежное вознаграждение поджигать военные объекты и автомобили. В ноябре 2024 года, выполняя задачи заказчиков, подозреваемый поджег два здания территориальных центров комплектования и три автомобиля, принадлежавших военнослужащим ВСУ.

Хотя помещения получили лишь незначительные повреждения, транспортные средства были уничтожены. Мужчина фиксировал последствия своих действий на видео и посылал отчеты заказчикам, ожидая получить обещанное вознаграждение. Правоохранители, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника и задержали его.

По ходатайству следователя и прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в условиях особого периода); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, работники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который передавал координаты для подготовки новых ракетно-дроновых ударов России по Николаеву. Задержанным оказался 43-летний технический работник местного облтеплоэнерго.

Мужчина привлек внимание российских спецслужб своими пророссийскими комментариями в социальных сетях, что и послужило причиной его вербовки.

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