В Сумской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'боится погибнуть': какое решение принял суд

В Сумской области мужчина уклонился от призыва на военную службу по мобилизации и понес наказание. Он скрывался три недели по месту жительства своего знакомого, потому что знал, что его будут разыскивать сотрудники ТЦК и СП.

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В результате мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

Согласно судебным материалам, 25 октября 2024 года мужчине вручили боевую повестку на отправку в воинскую часть. На следующий день он должен был явиться по указанному адресу, но проигнорировал законное требование.

Обвиняемый, осознавая противоправный характер своих действий, реализуя умысел, направленный на уклонение от призыва на военную службу во время общей мобилизации, не прибыл в сборный пункт, тем самым уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. В ходе судебного заседания мужчина виновным признал себя полностью и согласился с правовой квалификацией дела.

По его словам, он собрал вещи, пришел на автобусную остановку, но потом ему стало плохо, поэтому решил пойти к товарищу. Там он был три недели, потому что знал, что будут искать. Мужчина рассказал, что проходить военную службу он "не желает, потому что боится погибнуть". Также заявил, что "его трясет от слова военкомат".

При определении меры наказания суд учел тяжесть и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, относящегося к нетяжким преступлениям, характеру совершенного деяния и личности обвиняемого. Суд не учел как обстоятельство, смягчающее наказание, искреннее раскаяние, поскольку полное признание вины еще не свидетельствует об искреннем раскаянии, ведь "раскаяние включает в себя искреннее сожаление относительно совершенного преступления и осуждение своего поведения".

В результате суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Украине изменили правила направления на военно-врачебную комиссию для военнообязанных граждан. Теперь получить такие направления украинцы смогут в электронном формате. Такое нововведение позволит сократить живые очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области назначили испытательный срок мужчине, которого обвинили в уклонении от мобилизации. Он после получения "боевой" повестки не пришел в пункт сбора из-за того, что боялся за свою жизнь.

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