В Сумах забаррикадировали здание патрульной полиции: что происходит и почему не нужно паниковать. Фото

В Сумах заметили забаррикадированное здание Управления патрульной полиции региона. В соцсетях распространили фото, на котором вход заложен мешками, предположительно, с песком.

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах заявили, что это учения. Изначально фото в пятницу, 28 января, обнародовал пользователь Facebook Денис Саенко (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Хочу спросить, почему это наша патрульная полиция забаррикадировалась? Они что-то знают или это на всякий случай?" – написал он.

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На снимке Саенко видно, что вход в здание изнутри почти до верха заложен белыми мешками. Внутри этих мешков, вероятнее всего, песок.

Отметим, что источники OBOZREVATEL в свою очередь заверили, что речь идет всего лишь об учениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине происходит развертывание системы национального сопротивления, в частности территориальной обороны. Об этом на днях заявлял министр обороны Алексей Резников.

Напомним, что силы терробороны в первую очередь начали создавать в областях, которые граничат с Россией и Беларусью.