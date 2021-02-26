В Сумах две школьницы наглотались таблеток, пока родители были на работе

В Сумах в пятницу, 26 февраля, таблетками отравились две 16-летние девочки. Они попали в больницу.

Какие именно лекарственные препараты приняли несовершеннолетние, они пока не признались. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова.

Уточняется, что в скорую в 14:17 позвонила девушка, которая наглоталась таблеток. Обе пострадавшие находились в одном доме – жилище одной из них.

Родители во время инцидента были на работе, сказал Новиков. Домой к пострадавшим выехала бригада медиков. Девушкам оказали первую помощь и забрали в больницу.

Новиков сказал, что состояние здоровья обоих подружек удовлетворительное.

"Помощь девушкам предоставлена ​​в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", – рассказал главный врач Сумской областной детской больницы Игорь Змислий.

Представитель ГУ Национальной полиции области Владимир Крупецкий уточнил, что правоохранительные органы зарегистрировали факт отравления детей лекарствами.

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