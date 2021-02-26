В Сумах две школьницы наглотались таблеток, пока родители были на работе
В Сумах в пятницу, 26 февраля, таблетками отравились две 16-летние девочки. Они попали в больницу.
Какие именно лекарственные препараты приняли несовершеннолетние, они пока не признались. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова.
Уточняется, что в скорую в 14:17 позвонила девушка, которая наглоталась таблеток. Обе пострадавшие находились в одном доме – жилище одной из них.
Родители во время инцидента были на работе, сказал Новиков. Домой к пострадавшим выехала бригада медиков. Девушкам оказали первую помощь и забрали в больницу.
Новиков сказал, что состояние здоровья обоих подружек удовлетворительное.
"Помощь девушкам предоставлена в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", – рассказал главный врач Сумской областной детской больницы Игорь Змислий.
Представитель ГУ Национальной полиции области Владимир Крупецкий уточнил, что правоохранительные органы зарегистрировали факт отравления детей лекарствами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу.
Правоохранители установили, что девушки выпили 40 таблеток дротаверина, который они купили в аптеке на перемене.
По информации уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебы, дети могли участвовать в опасной интернет-игре.
Знакомые школьниц также отметили, что они участвовали в челендже вроде "выпей и посмотри, что будет".
Позже подобный случай произошел в Умани Черкассщине. Там девочек спасли.
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