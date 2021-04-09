В субботу украинцев ждет теплая и солнечная погода: появился новый прогноз. Карта

Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет солнечной и теплой, а ночные "минусы" почти уйдут.

Такой прогноз обнародован на сайте Украинского гидрометцентра. При этом из-за потепления поднимется уровень воды в реках (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Осадков на территории страны не ожидается.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 тепла, в некоторых областях на западе, севере, центре и юге небольшой мороз до -1. Днем от 10 до 14 тепла.

В Киеве ночью 0… +2, днем до 13 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля. Укргидрометцентр

Также синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках бассейна Днестра (Львовщина и Ивано-Франковщина) на 0,2 – 0,7 м, но без негативных последствий.

Предупреждение о повышении уровня воды в реках. Укргидрометцентр

Кроме того, с 12 апреля начнется вегетационный период, когда среднесуточная температура составляет +5, поэтому ее снижение до 0 и ниже уже будет считаться заморозками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на выходных, 10 и 11 апреля, потеплеет до +20, а осадков не предвидится.