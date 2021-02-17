В США настояли на версии утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Несмотря на заключение Всемирной организации здравоохранения о том, что вспышка COVID-19 в Китае началась с передачи вируса от животного-хозяина к человеку, в США до сих пор не исключают версию о лабораторном источнике инфекции.

Как пишет NBC News, представитель руководства национальной разведки отметил, что в ведомстве будут настаивать на поддержке публичного заявления от апреля 2020 года. В нем было сказано, что американские спецслужбы будут "продолжать тщательно исследовать всю новую информацию, чтобы определить, началась ли вспышка посредством контакта с зараженными животными или же в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане".

Еще один представитель западной разведки, который видел секретные материалы, сообщил, что США имеют весомую информацию, которая не была обнародована, относительно действий китайского правительства, связанных с лабораторией Уханя.

В частности, власти КНР якобы стремились скрыть от всего мира утечку коронавируса и влияние этого ЧП на дальнейшее развитие пандемии.

Кроме того, американцев смутил тот факт, что первым источником коронавируса стал именно Ухань, китайский центр исследований вирусов. Ведь летучие мыши, которые якобы могли стать переносчиками болезни, в естественных условиях живут в пещерах за тысячу миль от этого города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

комиссия ВОЗ во время миссии в Ухане опровергла версию об искусственном происхождении коронавируса из исследовательской лаборатории.

Также в ВОЗ заявили, что первые случаи заболевания коронавирусом могли возникнуть еще осенью 2019-го, а не в конце года, как предполагалось.