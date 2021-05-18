В среду Украину накроют грозы: где ожидаются самые сильные осадки

Погода в Украине в среду, 19 мая, будет теплой и дождливой на всей территории. Осадки во всех регионах будут сопровождаться грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами ожидаются также порывы сильного ветра в южных и восточных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Умеренные дожди синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей – там они будут обильными.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 13 тепла, днем воздух прогреется до 17-22 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет на юго-востоке, а прохладное всего – на западе. На высокогорье Карпат в течение суток ожидается 4-9 градусов тепла.

В Киеве в среду также ожидаются дожди с грозами, ночью +11...+ 13, днем до 19 градусов тепла.

Напомним, ранее стало известно, что завтра в некоторых регионах страны возможен даже град, а на территории всей Украины будет господствовать северо-западный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что первая половина недели будет с дождями и умеренным теплом, однако уже с пятницы, 21 мая, осадков в Украине станет меньше, а тепла больше.