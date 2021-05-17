В Украину придет новый дождливый циклон: появился свежий прогноз и карта гроз

Во вторник, 18 мая, в Украине ожидается очередное ухудшение погоды. Из-за прихода нового циклона все области накроют дожди и грозы.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она также уточнила, что кроме осадков возможен и сильный ветер.

"Завтра в Украине – снова циклон. А поскольку у нас весна и май, то греметь и лить будет, как в мае. То есть, 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а во время гроз может рвануть сильнее ветер", – предупредила она.

Что касается температуры, то она будет несколько отличаться в разных регионах. Так, на востоке ее показатели мгут колебаться в пределах +20...+24 градусов, на западе +16...+18 градусов, на севере +18...+21 градуса, на юге +17...+22 градусов. Тем временем в центре также будет наблюдаться определенный разрыв – на Винниччине +17 градусов, на Днепропетровщине +23 градуса, в Черкассах +20 градусов, в Полтаве +22 градуса, в Кропивницком +18 градусов.

В Киеве второй рабочий день недели так же будет дождливым и грозовым. Температура воздуха, согласно прогнозу метеоролога, будет колебаться днем около +18...+19 градусов.

В целом, по словам Диденко, первая половина недели будет с дождями и умеренным теплом, однако уже с пятницы, 21 мая, осадков в Украине станет меньше, а тепла больше.

"У кого голова уже клонится куда-то не туда – не переживайте. Ведь к завтрашнему циклону с фронтами и грозами еще и присоединится повышенная магнитная деятельность. То есть, ожидаются магнитные бури. И если кто-то на них реагирует не лучшим образом, то это, возможно, и из-за такого живого симбиоза толкотни атмосферного давления с магнитным полем Земли. У них свои споры", – заметила синоптик.

Также она добавила, что в понедельник, 17 мая, над всей Украиной наблюдается серьезная мощная облачность. Поэтому в большинстве областей уже пошли дожди и грозы. Исключение составляют только запад, восток и часть юга. Впрочем вскоре осадки доберутся и туда.

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