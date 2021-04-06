В Совете церквей призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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В Совете церквей призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал не политизировать ситуацию с чествованием жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. В Раде подчеркнули важность базироваться на общечеловеческих принципах.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций",– говорится в заявлении,

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", – говорилось в обращении еврейских организаций относительно поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

С такими заявлениями религиозные организации выступили после сообщения пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали:

  • Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

  • Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины

  • Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий

  • Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине

  • Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви

  • Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества

  • Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

  • Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

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