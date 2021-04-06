В Совете церквей призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал не политизировать ситуацию с чествованием жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. В Раде подчеркнули важность базироваться на общечеловеческих принципах.
"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций",– говорится в заявлении,
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.
"Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", – говорилось в обращении еврейских организаций относительно поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".
С такими заявлениями религиозные организации выступили после сообщения пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали:
Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины
Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий
Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине
Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви
Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества
Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви
Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.