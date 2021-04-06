У Раді церков закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала не політизувати ситуацію з вшануванням жертв нацизму і комунізму в Бабиному Яру в Києві.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті організації. У Раді наголосили на важливості базуватися на загальнолюдських принципах.

"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій",– йдеться у заяві,

Раніше з подібним зверненням выступили лідери єврейських громад.

"Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі", – йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".

З такими заявами релігійні організації виступили після повідомлення пресслужби Петра Порошенка, в якому п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають "люди, наближені до Путіна".

Заяву ВРЦіРО підписали: