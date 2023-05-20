В СМИ попал разговор Князева во время получения взятки: его сдал друг детства

Связующим звеном в коррупционной схеме экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого, задержанного за пособничество накануне, оказался некий Кирилл Горбуров. С детства он дружил с опальным судьей Князевым, приходился его семье кумом, но именно он и предоставил сотрудникам НАБУ запись разговора, который проливает свет на ряд подробностей при получении взятки в 2,7 млн долл США.

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Об этом сообщает издание Судовой репортер из зала заседания, где разоблачающая подсудимых пленка прослушивалась всеми участниками. В рамках диалога, который проходил в офисе Горецкого, где присутствовал и Горбуров, адвокат обратился к представителям Константина Жеваго с просьбой не переводить деньги на счет его фирмы за предоставленные услуги.

"У нас много таких историй, вы не одни. Если это случиться, все будет понятно… Ваши оппоненты знают меня… Такая очень большая сумма перед таким мероприятием — все поймут. Это тяжело. Может, попросим чтобы они там подождали пару недель?", – звучит голос Горецкого на записи.

Уже 1 мая Князев направил Горбурову СМС, в котором приказал привезти часть взятки, разделив на части:

— Привет, сделай 10 по 100 и два по 150 и одну 50.

2 мая около 17:00 Горецкий и Горбуров забрали деньги из отделения банка и в адвокатском офисе расфасовали их по пакетам.

3 мая Горбуров, выполняя специальную задачу, вечером приехал к Князеву домой и отдал пакеты с 1 млн 348 тысяч долларов США.

– Поставь там.

– Да, я оставлю, – отвечает Горбуров и кладет пакет посередине комнаты.

– Все, спасибо. Давай на связи.

– Все остальное тоже там это.

– Хорошо. Счастливо. Спасибо.

Детективы НАБУ следили за перемещением денег. А именно зафиксировали, что 4 мая Князев перенес деньги в свой автомобиль марки "Мерседес" и увез в Верховный суд.

8 мая Князев сказал Горбурову привезти оставшиеся 450 тысяч долларов.

Князев: Вы там по Жеваго себя с Олегом собрали? Правильно ли все, нормально?

Горбуров: 1350 там.

Князев: Да.

Горбуров: Еще осталось 450?

Князев: Да.

Горбуров: Когда привезти?

Князев: Ну, вы взяли себя, правильно?

Горбуров: Олег этим вопросом занимается. Когда?

Князев: Давай не сейчас, еще несколько человек не закрыты… Вот я думаю, что в пятницу.

Горбуров: Гляди, по Жеваго вон как бы кейсы какие-то дает тоже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Князеву на первом заседании по его делу, судом была избрана мера пресечения. Он отправлен в СИЗО с залогом в более чем 107 млн гривен.

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