Экс-главу Верховного суда Князева арестовали с залогом более 107 млн гривен

Бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву, утратившему доверие коллег и снятому с должности после подозрения в получении взятки в особо крупных размерах, избрана мера пресечения. Его арестовали с залогом более 107 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба САП в четверг, 18 мая. Как отмечается, срок действия меры пресечения – до 14 июля.

Князева взяли под стражу в зале суда.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога бывшему главе Верховного суда", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее НАБУ и САП подали ходатайство об избрании меры пресечения Князеву в виде содержания под стражей с альтернативой 150 млн грн залога.

Ранее Высший совет правосудия, уполномоченный принимать решения по чиновникам своего ведомства, одобрил содержание Князева под стражей. На этом настаивали прокуроры САП и украинская общественность, возмущенная масштабами коррупции в условиях войны с Россией.

Напомним, что детективы НАБУ провели настоящую спецоперацию для разоблачения Князева во взяточничестве. Они подослали в офис подозреваемых новую "сотрудницу-студентку" – а на самом деле агента ведомства, которой удалось записать разговоры, ставшие доказательствами взяточничества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для рядовых украинцев коррупционеры во власти представляют собой врагов №1 внутри Украины в условиях интервенции РФ. С небольшим отрывом дальше идут агенты РФ, а после них – политики и пропагандисты с пророссийской позицией.

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