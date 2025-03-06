В ситуацию вмешалось воздушное командование: в ПС заверили, что остановили и проверяют приказ о переводе авиаинженеров в другие войска.

Воздушные силы ВСУ сделали новое заявление о переводе авиаинженеров в другие войска. Там заверили, что остановили и проверяют соответствующий приказ.

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Такая информация была распространена вечером, 5 марта, на странице в Facebook Воздушного командования "Запад". Там подчеркивают, что по данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации.

"В социальных сетях опубликовано видеообращение военнослужащих 204-й бригады тактической авиации, в котором они сделали заявление о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВС Украины", – говорится в сообщении.

В воздушном командовании "Запад" отмечают, что они придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил Украины. И добавляют, что было принято решение отменить перевод военнослужащих 204-й бригады тактической авиации.

Там также напомнили, что работает горячая линия – телефон: 0322355589. На нее могут обращаться все военнослужащие, которые считают, что их перевод осуществляется с нарушениями.

"Обращение военнослужащих бригады на горячую линию позволило бы им как можно раньше решить проблемный вопрос. Обращений от военнослужащих 204-й бригады тактической авиации зафиксировано не было", – резюмировали ситуацию в отделе коммуникаций воздушного командования "Запад".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления авиационного компонента Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Глава государства также поручил главнокомандующему Александру Сырскому рассмотреть назначение Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами.

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