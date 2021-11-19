В Швейцарии археолог-аматор обнаружил кинжал, которому 2 тыс. лет. Фото

В юго-восточной части Швейцарии археолог-любитель, по образованию врач-стоматолог, Лукас Шмид, используя металлоискатель обнаружил в земле древнеримский кинжал. Спустя некоторое время уже специалисты нашли в этом же месте огромное количество старинных артефактов и, как они считали ранее, "потерянное" поле битвы.

Как рассказал Livescience, ряд древностей нашли на поле битвы между римлянами и ретами (древние племена, которых римляне считали варварами. Они жили в Альпах, на территории современных Швейцарии, Италии, Австрии и Германии). Известно, что столкновения между римлянами и ретами происходили между 50 и 30 годами до н.э. (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кинжал, обнаруженный Шмидом, оказался довольно редкой находкой. Только четыре похожих кинжала, с крестообразной рукоятью, были обнаружены на территории, которую занимала Римская империя до этого.

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Интересно, что в том же месте, где Лукас Шмид сделал свою находку, археологи уже проводили раскопки ранее, но на тот момент им не посчастливилось найти ничего стоящего. В этот же раз, после того как археолог-любитель показал найденный ним меч, ученые из Университета Базеля получили разрешение на проведение новых раскопок.

В этот раз им удалось отыскать немало артефактов: наконечники копий, остатки щитов, монеты, "пули" для метательного оружия и даже гвозди от сандалий римлян.

Ученые определили, что найденные ими наконечники копий, части щитов и остатки мечей принадлежали, как римлянам, та и их противникам в битве – ретам.

Всего раскопки в этот раз заняли 35 тыс кв.м.

В то же время, ученые пока затрудняются ответить на вопрос, когда именно состоялась данная битва. По словам Петера-Эндрю Шварца из Базельского университета, одну из найденных здесь монет отчеканили между 29 и 26 годами до нашей эры. Но, как предполагает ученый, возможно, что деньги уже некоторое время хранились у римских воинов и ее потеряли несколько позже.

Известно, что жители Рима начали свою экспансию на север Европы во втором веке до нашей эры, и, согласно историческим документам, боевые столкновения между римлянами и ретами происходили между 50 и 30 годами до н.э.

Реты - древние племена, обитавшие в долинах Западных и Центральных Альп. Ученые считают из родственниками этрусков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Перу специалисты обнаружили древнее кирпичное здание, которое использовалось местными племенами для ритуалов, в частности, во время похорон детей.