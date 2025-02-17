В Северодонецке на Луганщине оккупанты 'отжали' 504 квартиры и просят сумасшедшие деньги за интернет: подробности

На временно оккупированной Луганской области российские захватчики продолжают незаконно "отчуждать" жилье украинских граждан. Оккупационная "администрация" города Северодонецка признала бесхозными 504 квартиры в многоэтажках.

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Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в воскресенье, 16 февраля, говорится в сообщении на Facebook-странице ОВА. По его словам, россияне решили "отжать" жилье у украинцев, не заявивших о своих правах на недвижимость в течение 30 суток с даты выявления их отсутствия.

В основном это люди, которые эвакуировались на подконтрольные Украине территории или за границу.

Кроме того, в список "национализированного" попал ряд нежилых помещений – магазины, аптеки, банки, парикмахерские, похоронное бюро и т.д.

"Количество таких объектов будет расти ежемесячно – с утверждением оккупантами очередного списка имущества на "национализацию". Следует отметить, что речь идет об уцелевших объектах недвижимости, которые пригодны для проживания. Большинство жилья в городе разрушено или сильно повреждено", – отметил Лысогор.

Кроме того, в Северодонецке местные жители вынуждены тайком проводить интернет под угрозой репрессий со стороны спецслужб государства-агрессора России. Захватчики позволяют украинцам пользоваться только таксофонами или проводить проводной телефон.

Чтобы установить интернет неофициально нужно оплатить 18 тысяч рублей и пользоваться на свой страх и риск – пока не обнаружат россияне.

"По-прежнему город остается без мобильной связи и интернета – как мобильного, так и домашнего. Официально можно воспользоваться таксофоном или провести дома проводную связь", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы продолжают методически уничтожать центр временно оккупированного Мариуполя. Они делают это, прикрываясь ложью о якобы "восстановлении" города.

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