В сети захейтили россиянку Линникову и конкурс ''Мисс Вселенная'' после ракетного удара РФ по Днепру. Фото

Страна-агрессор Россия в субботу, 14 января, ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убив не менее 14 человек. Эта трагедия произошла накануне финала конкурса "Мисс Вселенная", в котором участвует как Украина, так и РФ.

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Украинцы, которые и до этого были недовольны участием гражданки страны-террориста в этом мероприятии, в субботу вновь раскритиковали в сети российскую конкурсантку Анну Линникову. Ее фото в кроваво-красном одеянии обработали, добавив на фон горящий дом в Днепре.

Один из таких постов опубликовал украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков. В комментариях к нему украинцы назвали Линникову "Мисс террорист" и отметили, что красота, как и спорт вместе с искусством, не могут быть вне политики.

"Мисс геноцид 2023", "Террористка на сцене", "Мисс убийца", "Как можно допускать террористов к конкурсам", "Платье сшито из штор драмтеатра Мариуполя...", "На ней должно быть платье из мяса орков и "лада" как атрибут", "Дефиле на костях погибших детей", "В платье из крови погибших людей", "Это такой цинизм. Как вообще в конкурс красоты, добра и мира могли допустить соучастников террора", – такие комментарии писали украинцы и иностранцы.

Комментаторы также призвали организаторов конкурса "Мисс Вселенная" наконец-то открыть глаза и запретить РФ участвовать в нем. "Красота не вне политики, если девушки представляют свои страны и культуру! Откройте глаза", – писали в сети.

А российская пропагандистка Юлия Витязева тем временем цинично выдала, что Украина якобы специально сбила ракету над домом в Днепре, чтобы вызвать сострадание и обеспечить украинской конкурсантке титул "Мисс Вселенная".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 января в Новом Орлеане стартовал конкурс "Мисс Вселенная-2022", на котором неожиданностью стало появление российской конкурсантки Анны Линниковой. Девушку захейтили в сети за участие в соревнованиях, облив ее грязью.

– После этого россиянка усомнилась в своей победе. Что показала на конкурсе нежеланная гостья – читайте в материале.

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