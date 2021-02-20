В сети высмеяли заметку с газеты СССР о распущенной молодежи. Фото

Пользователи сети поспорили по поводу распущенных молодых людей в Советском Союзе и сегодня, а именно поведения влюбленных пар, которое те демонстрируют в общественных местах.

Поводом стала заметка из советской газеты "Вечерний Ленинград", 1963 года, под заголовком "Это ли не уродство", в которой автор возмущается увиденным безобразием, мол, парень на глазах у всех обнял молоденькую девушку. Снимок был опубликован на Facebook-странице "Исторические фотографии".

"Есть ли у человека совесть и когда у него бывает стыд?... Идет прилично одетый мужчина, в шляпе, лет двадцати пяти, и рядом с ним девушка, совсем молоденькая. И вдруг я вижу, как этот мужчина обнял девушку рукой за плечи, и они спокойно, на виду у множества людей, продолжают свой путь и беседу. Это ли не бесстыдство! Это ли не распущенность! Это ли не уродство! С трудом верится, что подобные явления наблюдаешь в нашей, социалистической стране" – возмутился Н. Смирнов.

Далее он призвал сограждан более требовательно относиться с молодежи, иначе парни и девушки начнут демонстрировать на улице еще "более аморальные поступки". А также предложил воспитывать подобных молодых людей, которых он назвал "моральными уродами", публичным высмеиванием.

Написанное в заметке о возмутительной распущенности некоторых представителей советской молодежи, с одной стороны рассмешило пользователей сети, а с другой – огорчило. Пост собрал свыше 300 лайков с отметкой "смех", но и десятки "грустных", а также более 200 комментариев.

Некоторые подписчики указали, что автор советской заметки прав, а им и самим неприятно наблюдать за поведением молодежи в общественных местах.

"Если вам нравится смотреть, как на ваших глазах стоящие в вагонах электричек молодые пары целуются, обнимаются и т. д. и т. п. – замечательно. Но есть правила поведения людей в общественных местах и просто – культура поведения нормального человека", "Позвольте напомнить, что это нормы морали и нравственности, сложившиеся в определенное время, аналогичные нормы поведения были и в ряде стран Европы. Все со временем меняется и рассматривать прошлое с дистанции настоящего, а тем более делать оценки, по крайней мере глупо", – написали они.

Другие же отметили, что сегодня "любители" СССР обсуждают только о "вкусных пломбире и колбасе" тех времен. Но при этом не вспоминают о советской "идиотской идеологии", которая и выражается в заметке. А большинство посмеялись, подчеркнув, что, вероятно, уже не молодой автор просто позавидовал советской молодежи.

"Вот так и развалили Союз. Дообнимались", "Да еще и панки со своими бритыми висками", "Нормальный советский человек должен ходить строем и с угрюмым выражением на лице. Шаг вправо, шаг влево", "Все помнят только пломбир и колбасу, а про идиотскую идеологию никто не вспоминает", "В 1917-м к власти пришла команда профессиональных революционеров, которая впоследствии воспитала номенклатуру. И не в отдельно взятом обкоме, а в стране. При царе-батюшке была мерзость, а при этих... Да, что там – выгляните в окно", "Мне не нравится! Я по-хорошему завидую!", "Вот ведь прав оказался товарищ Смирнов. Ведь дошли до "еще более аморальных поступков". Это еще товарищ Смирнов не предполагал, что эти поступки возможны будут между юношами", "Это более чем возмутительно, а молодой человек еще и в шляпе!" – поделились мнениями пользователи.

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