В сети вспомнили о самых популярных фейках и "страшилках" СССР

В тоталитарном обществе СССР были слишком распространенными различные фейки и слухи. Показательно, что практически все они спускались людям сверху, от власти.

Цель таких действий была простой – запугать население и заставить его жить по правилам коммунистического режима. О наиболее распространенных "страшилках" напомнил Укринформ.

Искусственное разделение на "своих" и "чужих" является очень удобным для любой авторитарной или тоталитарной власти. Гражданам постоянно внушается, что вокруг сплошные враги. Следовательно, общество почти постоянно живет в состоянии повышенной мобилизации.

Поэтому в сталинские времена враг был повсюду. Он был "внешним" и находился преимущественно за рубежом, и был "внутренним", внутри страны, который якобы маскировался под "своего". Если с внешним врагом боролись "мужественные советские пограничники", то внутри страны пристальным должен был быть каждый советский гражданин – на производстве, на улице, в магазине, в школе, в семье.

Образ врага консолидировал общество, а также оправдывал внешнюю и внутреннюю политику государства – в частности, все непрестанные трудности, с которыми сталкивалось население в течение 20-40-х годов.

Поэтому многочисленные "разоблачения" контрреволюционеров, шпионов, диверсантов, которые намеревались свергнуть советский строй, убить руководителей СССР и так далее, порождали массовую истерию. Люди искали врага везде и находили.

В 1935 году московская пуговичная фабрика наладила производство пуговиц в виде футбольного мяча. Подобный дизайн был чрезвычайно популярным тогда в Европе. Но высшее руководство страны увидело в них аналогию с нацистской свастикой.

Так, 15 марта 1935 года заместитель наркома (заместитель министра) внутренних дел СССР Георгий Прокофьев направил диктатору Иосифу Сталину докладную записку о том, что на фабрике изготавливаются пуговицы "с изображением нацистской свастики". На донесении Сталин собственноручно написал: "Ну и нечисть. И. Ст.". Руководство фабрики арестовали и осудили.

Аналогичный случай повторился 15 декабря 1937 года на одном из заводов, которые изготавливали маслобойки. Там состоялось экстренное заседание Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б), поскольку ее вождям показалось, что лопасти, которые находились внутри конструкции, также напоминают "свастику".

В итоге маслобойки были сняты с производства, изъяты из продажи, а специалисты, которые их разрабатывали и изготавливали, – арестованы.

А в июле 1938 года на совещании ЦК ВКП (б) работники хлопчатобумажной промышленности жаловались, что вынуждены снимать с производства ткань, которую годами до того изготавливали и которая имела большой спрос. Ее забраковали по идеологическим причинам. Перестраховщики через лупу увидели в ней и скрытую свастику, а также портрет царя Николая I.

Ленинградская спичечная фабрика на протяжении многих лет изготавливала спички. Но в 1937 году на этикетке упаковки увидели уже не свастику, а профиль одного из главных идеологов советского государства Льва Троцкого с бородкой – в то время главного врага Сталина, а значит и всего советского народа.

Директора фабрики арестовали как троцкиста и диверсанта. А весь СССР пристально вглядывался в различные повседневные вещи, пытаясь распознать, где в них кроется опасность. Это называлось "искать бородку Троцкого".

Профиль Троцкого искали также и в знаменитой скульптурной композиции "Рабочий и колхозница" скульптора Веры Мухиной перед тем, как отправить ее на международную выставку в Париже 1937 года.

Поэтому скульптуру не только "принимала" правительственная комиссия, в состав которой входили партийные чиновники, но и лично, перед отправкой в Париж, инспектировал Сталин: после полуночи он приехал на завод и в течение 20 минут внимательно осматривал "Рабочего и колхозницу" под мощными прожекторами.

Еще один курьез связан с пионерским галстуком, от которого даже массово отказывались школьники в 30-х годах. Все дело в том, что в те времена этот советский символ удерживали на шее специальным металлическим зажимом, на котором было изображено пламя.

Но в ноябре 1937 года, на волне массовой истерии борьбы с троцкистами и врагами народа, в языках того пламя школьники и взрослые увидели вездесущую "бородку Троцкого", а также его профиль.

А некоторым вообще показалось, что на пионерских галстуках соткана невидимая свастика. Особый размах "антигалстучная эпидемия" получила в Крыму – в лагере "Артек" и даже в самых отдаленных селах. Вскоре был найден и "первоисточник" этого фейка. Им оказался обычный школьник, ученик 5 класса одной из московских школ. В конце концов пионерские галстуки оставили, а вот от зажимов отказались – перешли на узел.

Очень красноречивой была история, которая случилась в 1937 году в разгар Большого террора. В том году с размахом отмечали столетие гибели Пушкина. К "дуэльной" дате был изготовлен 200-миллионный тираж специальных "пушкинских" тетрадей – с портретами поэта и иллюстрациями к его произведениям на обложках.

Они поступили в продажу, многие из школьников успели их приобрести, но вдруг, уже в конце года, появился приказ немедленно "изъять тетради, которые имеют на обложке следующие изображения: "1. Песнь о вещем Олеге, 2. У Лукоморья дуб зеленый, 3. Портрет Пушкина, 4. "У моря" с картин Айвазовского и Репина".

В иллюстрациях увидели "тайные знаки", оставленные врагами народа. Повсеместно проходили школьные собрания, на которых разоблачали коварство врага и приказывали уничтожить обложку. Довольно быстро паника перекинулась и на другие тетради.

Инициатором этой истории был Павел Постышев – один из главных исполнителей людоедской политики в Украине, в частности Голодомора и разгрома украинского национального возрождения. В ту пору он фактически уже попал в опалу – его понизили до должности первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП (б), поэтому он искал любые зацепки, чтобы напомнить о себе, показав преданность Сталину.

Так, Постышев написал спецдонесение Сталину и Ежову, в котором отметил, что на репродукции картины Васнецова он якобы увидел на сабле Олега надпись "Долой ВКП", а на репродукции картины Крамского – трупы в шлемах красноармейцев, а также факсимиле Каменева, который тоже был среди "врагов народа".

В течение двадцати лет "пушкинские" тетради были запрещены. Если их вдруг находили во время ареста и обыска, это могло привести к самым тяжелым последствиям. А тетради школьники заворачивали в газеты.

При Никите Хрущеве и Леониде Брежневе КГБ так же распространял фейки обо всем – даже о еде и вещах. В частности, известно, что советские военные в Афганистане массово скупали дубленки преимущественно для нелегальной перепродажи в СССР.

Валерий Аблазов, военный советник в Афганистане, в своем дневнике вспоминал, как в 1981 году в Кабуле умышленно распространяли слухи о "зараженных" чумой и холерой дубленках – для того, чтобы хоть как-то приостановить предпринимательский пыл соотечественников.

Однако таким слухам, в отличие от 30-х годов, уже никто не верил. Несмотря на это, их продолжали распространять дальше. Например, в массы запускали выдумку о "зараженных сифилисом" американских джинсах и жвачках "с толченым стеклом". Такие глупости советским школьникам рассказывали в 70-80-х годах лекторы общества "Знание".

Среди наиболее распространенных легенд о джинсах были такие: якобы они вызывают бесплодие, а также болезни кожи – так называемый "джинсовый дерматит". Также существовала версия о том, что якобы в них зашита микроигла со смертельным ядом. Показательно, что подобные "страшилки" циркулировали в тех слоях советского общества, которым эти вещи не были доступны.

Одной из распространенных легенд в СССР в конце 70-х годов был рассказ о китайских коврах, которые ночью светятся. Якобы на них специальными "фосфорными нитками" был вышит Мао Цзэдун в гробу. Стоило советскому гражданину выключить свет и лечь спать у такого ковра, а в СССР был обычай вешать ковры на стену, как Мао начинал светиться, оживал, и человек мгновенно погибал от страха.

Жуткая легенда возникла в результате эскалации советско-китайской вражды во второй половине 60-х годов. Вооруженный конфликт в 1969 году на острове Даманском усилил страхи советских людей.

В начале 50-х годов в СССР была развернута мощная антисемитская кампания. 13 января 1953 года в пропагандистской "Правде" вышла статья "Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей". В ней группу кремлевских врачей, преимущественно еврейской национальности, обвинили в сотрудничестве с американской разведкой. Таким образом советская партийная элита "одобряла" низовую ненависть.

Кое-где истерия поражала: случалось, что на коммунальных кухнях крепко привязывали крышки своих кастрюль к ручкам, чтобы соседи евреи "не подсыпали яда". В дополнение в обществе циркулировали слухи о том, что "врачи-убийцы" еженедельно "отравляют минимум по 500 человек". Из-за этого некоторые категорически отказывались посещать больницы и аптеки.

Ведь везде массово распространялись слухи о "стрептоциде, зараженном бациллами Коха", "опасном пенициллине", о том, что в поликлинике, под видом прививок, еврейские врачи "заражают раком и туберкулезом". Кое-где пациенты в глаза называли врачей-евреев "убийцами" и призывали к расправе над ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историки Украинского института национальной памяти рассказали об истории происхождения советского фейка о том, что украинцев якобы придумал Австрийский генштаб. Этот информационный вброс Москва осуществила еще в 1914 году, однако пользуется им до сих пор.