Историки объяснили, откуда взялся российский миф об "украинцах, приидуманных Австрийским генштабом"

Миф российской пропаганды о том, что украинцы – это якобы спецоперация Австрийского генштаба, возник еще в 1914 году, впрочем активно используется страной-агрессором и сейчас.

Подобные выдумки понадобились Москве из-за ее опасения, что обособленность украинцев в итоге закончится их борьбой за независимость. Об этом говорится в статье Украинского института национальной памяти, в которой подробно разбирается суть этого информационного вброса.

По версии российских пропагандистов, до начала ХХ века украинцев как нации не существовало, а все жители "юго-востока Российской империи" были "малороссами" – младшими братьями православных "великороссов".

Более того, "украинский взрыв", который произошел в начале ХХ века – это якобы результат спецоперации Австрийского генштаба, который "искусственно насаждал украинский язык" и финансировал деятельность Михаила Грушевского и других украинских политиков с целью ослабить Россию как одного из главных врагов Четвертного союза в годы Первой мировой войны.

Этот тезис даже сейчас пытаются продвигать промосковские пропагандисты, начиная от Дмитрия Табачника и Анатолия Вассермана, и заканчивая Володимиром Соловьевым и президентом России Владимиром Путиным.

Существование этого мифа является отражением российского шовинистического видения украинцев и их места в истории. До началу XIX века Российская империя вообще не обращала внимание на чью-либо национальность: для тогдашней России господствующим принципом была идентификация людей преимущественно по вероисповеданию, из-за чего украинцев и часть белорусов автоматически причисляли к "православным" и считали "своими", "безопасными" в отличие от католиков-поляков или иудеев.

Но в первой трети XIX века в Россию пришла европейская тенденция определения национальности по языковому признаку и интерес к изучению фольклора, спровоцированный научными работами немецких фольклористов братьев Гримм.

В 20-х годах XIX века в Украине появились первые фольклорные экспедиции, к которым Российская империя относилась достаточно снисходительно.

Более того – после первого польского восстания в 1830-1831 годах российское правительство само инициировало такие исследования. В одном из них участвовал даже Тарас Шевченко (в течение 1845-1847 годов).

Одной из задач таких исследований, особенно на территории Правобережной Украины и Беларуси, на которые претендовала Польша, было научно доказать, что здесь издавна жили не поляки, а "исконно русские люди".

Показательно, что эпицентром украинского возрождения в первой трети XIX века стал даже не Киев, а Харьков, где появился первый украинский журнал "Украинский вестник". Там работал первый украинский писатель-сентименталист Григорий Квитка-Основьяненко, чьи произведения на украинском языке любила слушать российская императрица.

И даже первые серьезные исследования украинского фольклора были развернуты профессором Харьковского университета Измаилом Срезневским (этническим россиянином).

В это же время на территории Австрийской империи, в которую входила Галичина и Буковина, наоборот, все национальные потуги имели существенно более жесткие ограничения. Даже первый западноукраинский альманах народным языком "Русалка Днестровая", изданный в 1837 году силами членов кружка "Русская троица" Маркияном Шашкевичем, Яковом Головацким и Иваном Вагилевичем, в Буде, был практически весь сразу же арестован и до 1848 года не распространялся.

А на территории Российской империи в тот период интерес к народному языку, народным традициям, поддержка со стороны образованной украинской интеллигенции и движение "хлопоманов" способствовали пробуждению украинцев не только как "этнографической диковинки", но и как политической нации, которая заботится о культуре и образовании.

В конце 1850-х годов силами студентов Киевского университета Святого Владимира и других учебных заведений начали появляться воскресные школы для простых людей с украинским языком обучения, по всей Украине возникли "Громады", которые во главу угла ставили развитие украинства.

Все это воспринималось среди украинцев с таким энтузиазмом, что начало вызывать беспокойство у российского правительства. Результатом стало принятие Россией в 1863 году Валуевского циркуляра, которым запрещалась публикация религиозных, учебных и образовательных книг на украинском языке. А В 1876 году был издан Эмский указ, который вытеснял украинский язык из публичного пространства.

В противоположность этому после революционных событий "весны народов" 1848 года на территории Галичины и Буковины начинается постепенная либерализация и возрождение национальной жизни. Поэтому, в условиях, когда в Российской империи украинское слово было запрещено, интеллектуалы из Надднипрянщины находили оптимальный выход – печататься на Галичине.

Самые известные произведения Ивана Нечуй-Левицкого "Микола Джеря" и "Кайдашева сім'я" были напечатаны в львовском журнале "Правда", на Галичине печатались и Леся Украинка, Олена Пчилка, Владимир Самийленко. Фактически, Австро-Венгерская империя в это время помогла сохранить и развить модерновую украинскую литературу, которая тогда рождалась, но лишь потому, что в России это было сделать невозможно.

Заметим, что именно в это время Российская империя начала всячески поддерживать москвофильское движение на Галичине.

Несмотря на это, в идеологическом противостоянии "москвофилов" и "народовцев", которые были за Украину, последние получили идеологическое преимущество. И в Российской империи, когда на рубеже ХХ века, особенно после революционных событий 1905 года, началось ослабление цензурных притеснений по отношению к украинскому языку, литературной и общественной жизни, благодаря "галицкому тылу", имело на что опираться.

С началом Первой мировой войны Россия вновь начала наступление на украинство: был прекращен легальный выход украинской прессы, исключена деятельность украинских политических, кооперативных, образовательных организаций, в ссылке оказался ряд видных украинских деятелей, в том числе и признанный тогдашний лидер национального движения, историк Михаил Грушевский. А оккупация Галичины и начавшийся там террор уничтожили и "тыловую базу украинства".

Для того, чтобы оправдать свои действия и еще раз доказать себе и всему миру, что Украиныи украинского языка "не было, нет и быть не может", в 1914 году российской пропагандой была запущена мифологема о том, что украинцы – это "спецоперация Австрийского генштаба", чтобы расколоть Россию. Особой популярности этому тезису среди монархистов и украинофобов добавлял Украинский легион Сечевых Стрельцов, который воевал на стороне Австро-Венгрии.

Во времена Первой мировой войны украинцы, разделенные империями, оказались по разные стороны баррикад. И любая попытка налаживания коммуникации для прекращения кровопролития или возрождения украинской жизни на освобожденных от россиян территориях трактовалась российской пропагандой как враждебные провокации и подтверждение теории о австро-венгерском заговоре, а попытка сопротивляться – как невиданное преступление.

Новым вызовом для российских имперцев стала стотысячная демонстрация "Праздник Свободы" за независимую Украину, которая состоялась в Киеве 1 апреля (19 марта по старому стилю) 1917 года – буквально через две недели после создания Ураинской Центральной Рады. Российские пропагандисты смогли отреагировать на этот "Майдан" тех времен только через 12 дней.

В одной из пропагандистских газет режима появился фельетон Ежова (Николай, генеральный комиссар госбезопасности. – Ред.), в котором он написал: "До сих пор мы привыкли называть его (край вокруг Киева. – Ред.) Россией. Оказывается же, что это не так и мы живем совсем не в России, а в "Украине". В государстве, которого никогда не было, и тем не менее, оно родилось, как рождается сказочная мечта в голове поэта".

Впрочем впоследствии Москва снова вернулась к своему любимому мифу о "борьбе за независимость на австрийские и немецкие деньги".

Со временем об этом всем понемногу начали забывать. Но, начиная с 2005 года (после Оранжевой революции) тезис о том, что "украинскую нацию придумал Австрийский генштаб" вновь появился в российской пропагандистской риторике на всех возможных уровнях. Активную роль в этом сыграл известный пропагандист Анатолий Вассерман.

Кроме того, в 2012 году вымысел частично обыграли в российском пропагандистском сериале, снятом по мотивам романа Михаила Булгакова "Белая гвардия". Там показали эпизод с совещанием в штабном вагоне, которое проводит офицер в австрийском мундире. Все это якобы происходит в Киеве, окруженном войсками Директории.

Кроме того, в том же 2012 году в российском "научном" журнале "Соционауки" вышло исследование "кандидата исторических наук" Игоря Баринова "Украинская доктрина в политике Австро-Венгрии и генезис украинского национализма", где один из главных выводов таков: "Сформированный и многократно закрепленный австрийской государственной пропагандой образ России как вечного недоброжелателя и противника Украины сыграл значительную роль в том, что украинский национализм, который часто набирал крайних форм шовинизма, но в целом характерен и типичен для общественного дискурса середины – второй половины XIX века, за очень короткое время трансформировался в достаточно агрессивную идеологию".

В Институте национальной памяти отметили, что все это лишь подтверждает мнение о том, что российская агрессия целенаправленно готовилась задолго до 2014 года.

"И, как и сто лет назад, главная причина существования мифа об Украине и "Австрийском генштабе" – это попытка России оправдать свои имперские амбиции и территориальные притязания на Крым и всю Украину. А, как убеждал печально известный главный пропагандист Гитлера Йозеф Геббельс, сто раз повторенная ложь со временем начинает походить на правду. На что и рассчитывает Россия", – подытожили в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали фото старинной карты ХVIII века, на которой тогдашняя территория нашего государства четко подписана словом "Украина". Карта датирована 1740 годом. Автором изображения является Матеус Зойтер – немецкий издатель и географ из Аугсбурга.