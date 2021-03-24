В сети сравнили на фото старинную хату украинцев с жилищами россиян

В сети опубликовали архивный кадр старинной традиционной украинской хаты. Пользователи обратили внимание, насколько ее опрятный внешний вид контрастирует даже с современными жилищами россиян.

Раритетная фотография появилась на странице блога History Ukraine в Twitter. Авторы поста отметили, что она была сделана в Харькове еще в начале XX века.

"Это традиционная мазанка, соломой крытая, с призьбой просмоленной", "Я в такой жил в детстве, только крыша была из камыша, Харьковщина", – отметили в комментариях украинцы.

В то же время в обсуждении многие пользователи сравнили, насколько отличался и сейчас отличается быт украинцев от жителей страны-агрессора России.

Так, в комментариях люди обнародовали целую подборку полуразвалившихся домов россиян, в которых они жили в прошлых столетиях и продолжают жить сейчас.

"Великая и могучая Россия, Архангельск, 2020 год", "Петрозаводск, 2020 год", "Пинега, Россия, 2020 год", "Российская деревня на Волге, конец XIX века", – отметили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в чернобыльской зоне отчуждения нашли уникальную полесскую хату, которая полностью сохранилась и не разрушилась за 34 года после катастрофы на ЧАЭС.